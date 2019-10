München

Verfassungsrichter werden über Integrationsgesetz urteilen

29.10.2019, 14:11 Uhr | dpa

München (dpa/lby) – Die Landtagsfraktionen von Grünen und SPD haben vor dem Verfassungsgerichtshof des Freistaats ihre Kritik am bayerischen Integrationsgesetz wiederholt und ihre Klagen dagegen verteidigt. Bei der Verhandlung am Dienstag in München griffen die Anwälte der Fraktionen vor allem den umstrittenen Begriff der "Leitkultur" an und erklärten, das Gesetz sei verfassungswidrig. Vertreter der CSU und der Staatsregierung verteidigten das Gesetz und sprachen von einem "Orientierungsrahmen" für Zuwanderer und Behörden. Die Richter wollen ihr Urteil am 3. Dezember verkünden, wie Gerichtspräsident Peter Küspert sagte.

Unter anderem sieht das Gesetz folgende Regelungen vor: Migranten, die sich dem Erlernen der deutschen Sprache verweigern, müssen mit Sanktionen rechnen. Und wer die deutsche Rechts- und Werteordnung missachtet, muss künftig an einem "Grundkurs" darüber teilnehmen - wenn er kein Bußgeld riskieren will. Außerdem sollen Medien mithelfen, die "Leitkultur" zu vermitteln.

Nach einer stundenlangen Marathonsitzung bis in die frühen Morgenstunden hatte der Landtag das Gesetz im Dezember 2016 beschlossen - damals überstimmte die CSU mit ihrer absoluten Mehrheit die Opposition. Das Gesetz trat daraufhin im Januar 2017 in Kraft. Wenige Monate später reichten SPD und Grüne ihre Klagen ein.