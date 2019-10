München

U1 und U2 in München fahren wieder: Einschränkungen auf U7

30.10.2019, 06:13 Uhr | dpa

Nach einer Störung durch eine entgleiste leere U-Bahn in der Münchner Innenstadt ist die betroffenen Strecke zum Berufsverkehr wieder für den Verkehr frei. "U1 und U2 fahren in beide Richtungen wieder ganz normal ohne Einschränkungen", sagte ein Sprecher der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) am frühen Mittwochmorgen. Zu Betriebsbeginn sei die Störung um 5.15 Uhr behoben gewesen. Allerdings entfalle die Verstärkerlinie U7, da die Wendeanlage am Sendlinger Tor noch mit dem entgleisten Zug belegt sei. Dort wende die Linie normalerweise.

Am Dienstagabend war in der bayerischen Landeshauptstadt eine leere U-Bahn entgleist. Verletzte hatte es nicht gegeben, nur einen Sachschaden. Der U-Bahnfahrer ist einem Sprecher zufolge zwischen den Stationen Sendlinger Tor und Fraunhoferstraße gegen einen der Bremsblöcke gefahren. Unklar war zunächst, ob ein technischer Defekt oder menschliches Versagen die Ursache war. Die Strecken der U1 und U2 waren nach dem Unfall am Dienstagabend unterbrochen.