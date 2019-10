München

Steuerschätzer erwarten für Bayern stabile Einnahmen

31.10.2019, 10:36 Uhr | dpa

Im Gegensatz zum Bundestrend rechnen die Steuerschätzer für Bayern auch in diesem und im kommenden Jahr mit steigenden Einnahmen. Nach der aktuellen Novemberprognose kann demnach für 2019 ein Zuwachs von 156 Millionen Euro im Vergleich zur Mai-Schätzung einkalkuliert werden. Für 2020 darf ebenfalls noch mit einem geringfügigen Plus von rund sieben Millionen Euro gerechnet werden. "Bayerns Finanzen bleiben stabil. Die aktuelle Steuerschätzung ist aus Sicht Bayerns weder Grund für überzogenen Pessimismus noch für besondere Euphorie", sagte Finanzminister Albert Füracker (CSU) am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in München.

Bereits am Mittwoch hatte Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) in Berlin die Gesamtschätzung für Bund, Länder und Kommunen veröffentlicht - demnach werden für 2020 mit rund 1,7 Milliarden Euro deutlich weniger Steuereinnahmen erwartet als bislang angenommen. Bis 2023 wird wegen der trüben Konjunktur mit einem Rückgang von 7,1 Milliarden Euro im Vergleich zur Steuerschätzung im Mai gerechnet.