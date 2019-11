München

Bayern-Coach Kovac fordert Konzentration gegen Frankfurt

02.11.2019, 02:34 Uhr | dpa

Der FC Bayern will seine imposante Bundesligaserie gegen Eintracht Frankfurt ausbauen. Die Münchner haben seit 16 Partien in der deutschen Eliteklasse nicht mehr gegen die Hessen verloren. "Da geht sicher von der ersten Minute an die Post ab, da müssen wir hellwach sein", mahnte Trainer Niko Kovac vor dem heuten Gastspiel des 10. Spieltags (15.30 Uhr/Sky).

Die Münchner sind als Tabellenzweiter im Moment nur Verfolger von Spitzenreiter Borussia Mönchengladbach. "Wir wollen und müssen gewinnen", betonte Kovac nach zuletzt dürftigen Auftritten wie dem 2:1 im DFB-Pokal beim Zweitligisten VfL Bochum. Offensivspieler Thomas Müller könnte indes am Samstag sein 500. Pflichtspiel für die Münchner bestreiten.

Der Tabellenvorletzte FC Augsburg muss erst am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) ran. Die Mannschaft von Trainer Martin Schmidt empfängt dann den FC Schalke 04.