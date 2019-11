München

Bayern-Gegner Olympiakos Piräus nur 0:0 bei AO Xanthi

02.11.2019, 21:57 Uhr | dpa

Vier Tage vor dem Champions-League-Spiel beim FC Bayern hat Olympiakos Piräus in der griechischen Liga nur unentschieden gespielt. Beim Tabellenvierten AO Xanthi musste sich der Spitzenreiter am Samstag mit einem 0:0 zufrieden geben. In der Fußball-Königsklasse treten die Griechen am Mittwoch in München an. Die Bayern verloren in der Bundesliga 1:5 in Frankfurt.