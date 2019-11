München

Medien: Bierofka hört als Trainer bei 1860 München auf

05.11.2019, 16:33 Uhr | dpa

Daniel Bierofka will laut Medienberichten als Trainer von Fußball-Drittligist TSV 1860 München aufhören. Eine offizielle Bestätigung für das Ende der Amtszeit der "Löwen"-Identifikationsfigur gab es zunächst nicht. Der inzwischen 40 Jahre alte Ex-Profi Bierofka hatte 1860 nach dem Zwangsabstieg von der 2. Liga in die Regionalliga direkt wieder in die 3. Liga geführt. Seit dem 1. Juli 2007 ist er im Verein; erst als Spieler, dann in verschiedenen Funktionen als Trainer. Der Vertrag von Bierofka war im vergangenen Jahr bis zum 30. Juni 2022 verlängert worden.