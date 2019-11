München

Fitness-Stepper in U-Bahn verloren: MVG sucht Besitzer

05.11.2019, 16:46 Uhr | dpa

Ungewöhnliches Fundstück in der Münchner U-Bahn: Ein Stepper-Fitnessgerät wurde am Samstag eine halbe Stunde vor Mitternacht in der U 5 entdeckt. "Hat von euch wer zufällig neulich einen Stepper in der U-Bahn vergessen?", fragte die Münchner Verkehrsgesellschaft daraufhin auf Facebook. Das Gerät kann nun im Fundbüro abgeholt werden. Auf Facebook vermuten Nutzer, dass die U-Bahn mit dem Wertstoffhof verwechselt wurde.