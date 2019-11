München

Bayern-Basketballer gewinnen Topspiel gegen Alba Berlin

10.11.2019, 17:53 Uhr | dpa

Die Basketballer des FC Bayern haben das Spitzenspiel der Bundesliga gegen Alba Berlin gewonnen und die Tabellenführung in der Meisterschaft übernommen. Der Titelverteidiger setzte sich am Sonntag mit 84:80 (41:38) gegen den Dauerrivalen durch und bleibt damit als einziges Team in der Liga noch ohne Niederlage. In einem umkämpften und selten hochklassigen Duell war der frühere Berliner Alex King mit 19 Punkten der beste Werfer der Gastgeber. Den Berlinern reichten 17 Zähler von Rokas Giedraitis nicht zum Auswärtssieg.