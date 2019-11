22-Jährige schwer verletzt

Frau in München in Aufzug eingequetscht

12.11.2019, 19:16 Uhr | AFP , dpa

Ein Hinweisschild für einen Aufzug (Symbolbild): Die Meisten Unfälle in Fahrstühlen passieren bei Wartungsarbeiten. (Quelle: Pierre Olivier)

Eine junge Frau ist in München in einem Aufzug schwer verletzt worden. Sie hat die innere Aufzugstür per Hand geöffnet. Beim Versuch auszusteigen wurde sie eingeklemmt.

In München ist eine 22 Jahre alte Frau von einem Aufzug aus dem Jahr 1921 eingeklemmt und schwer verletzt worden. Sie sei zwischen der Fahrerkabine und der Gebäudedecke des zweiten Obergeschosses eingeklemmt worden, teilte die Münchner Feuerwehr mit.



Rettungskräfte hebelten die Aufzugskabine mit einer Brechstange so weit nach oben, dass die Frau befreit werden konnte. Laut Polizei kam es zu dem Unfall, weil die Frau die innere Fahrstuhltür per Hand öffnete und dachte, sie könne bereits aussteigen.







Als der Aufzug daraufhin stockte, habe die 22-Jährige versucht durch den Spalt in den Hausgang zu klettern. Währenddessen fuhr der Aufzug jedoch wieder nach unten und klemmte die Frau zwischen Etagenboden und Aufzugsdecke ein.