Reform im MVV

Tarife in München werden übersichtlicher

13.11.2019, 17:02 Uhr | dpa

Eine Person wirft in einer Straßenbahn in München eine Münze in einen Fahrkartenautomat ein: Die Tarifreform gilt zum Fahrplanwechsel Mitte Dezember. (Quelle: Amelie Geiger/Archivbild/dpa)