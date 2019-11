München

Hoeneß zu Kahn: "Da hast du viel Arbeit..."

15.11.2019, 20:15 Uhr | dpa

Oliver Kahn sitzt bei der Jahreshauptversammlung des FC Bayern München in der Olympiahalle. Foto: Tobias Hase/dpa (Quelle: dpa)

Der designierte Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn ist am Freitagabend auf der Jahreshauptversammlung des FC Bayern München von den Mitgliedern mit lautstarkem Applaus bedacht worden. "Da hast du viel Arbeit, um diesen Vorschusslorbeeren gerecht zu werden", sagte Präsident Uli Hoeneß in der Olympiahalle an den langjährigen Bayern-Kapitän gewandt. Der 50 Jahre alte Ex-Nationaltorhüter Kahn wird zu Beginn des neuen Jahres Vorstandsmitglied beim FC Bayern.

Hoeneß' Wunschkandidat soll Ende 2021 den amtierenden Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge (64) ablösen. Kahn hat einen Fünfjahresvertrag beim deutschen Rekordmeister unterschrieben. Er nahm in der Halle neben Sportdirektor Hasan Salihamidzic Platz. Großen Beifall gab es auch für Hansi Flick, der nach der Trennung von Niko Kovac "bis auf Weiteres" als Cheftrainer des deutschen Serienmeisters fungiert.