München

Hoeneß zum sechsten Ehrenpräsidenten des FC Bayern ernannt

16.11.2019, 08:31 Uhr | dpa

Uli Hoeneß ist auf der Jahreshauptversammlung des FC Bayern München zum Ehrenpräsidenten ernannt worden. Der 67-Jährige hatte sich am Freitagabend in der Münchner Olympiahalle zuvor den Mitgliedern nicht mehr zur Wiederwahl als Präsident gestellt. Hoeneß stand nach seiner erfolgreichen Spieler-Karriere vier Jahrzehnte erst als Manager und zuletzt als Präsident und Aufsichtsrat an der Spitze des deutschen Fußball-Rekordmeisters.

"Ich freue mich wahnsinnig über diese Auszeichnung", kommentierte Hoeneß. Er ist der sechste Ehrenpräsident des FC Bayern. Vor ihm waren sein Vorgänger Franz Beckenbauer (74) sowie die verstorbenen Wilhelm Neudecker, Kurt Landauer, Siegfried Herrmann und Franz John ernannt worden.