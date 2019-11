Baden-Baden

In Baden-Baden werden die diesjährigen Bambis verliehen

21.11.2019, 01:27 Uhr | dpa

Vor rund 1000 Gästen wird heute in Baden-Baden der diesjährige Medienpreis Bambi vergeben. Bambis gehen nach Angaben der Organisatoren in diesem Jahr in 17 Kategorien an 21 Preisträger. Ausgezeichnet werden den Angaben zufolge unter anderem Hollywood-Schauspielerin Naomi Watts, die belgische Königin Mathilde, Sängerin Sarah Connor sowie die Rapperin und Influencerin Shirin David. Als beste Sportler erhalten der Leichtathlet Niklas Kaul und der Schwimmer Florian Wellbrock einen Preis. Es ist die 71. Ausgabe der jährlichen Bambi-Verleihung.

Bambi ist nach Angaben der Organisatoren der traditionsreichste deutsche Medienpreis. Der Verlag Burda ("Bunte", "Focus") verleiht die Rehkitz-Trophäe jährlich seit 1948. Zu den Gästen der diesjährigen Bambi-Gala gehören den Angaben zufolge unter anderem Showmaster Thomas Gottschalk und Fußball-Bundestrainer Joachim Löw. Die Preisverleihung wird in der ARD live im Ersten übertragen.