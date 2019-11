München

Europäische Bürgerinitiative zum Artenschutz startet in München

25.11.2019, 02:21 Uhr | dpa

Im Kampf für besseren Artenschutz startet am Montag eine europäische Bürgerinitiative. Ein Bündnis aus Umweltverbänden und Politik will die EU dazu auffordern, den Artenschutz auf die Tagesordnung zu setzen. Dafür seien europaweit eine Million Unterschriften nötig, teilten die Initiatoren mit.

Die ersten Unterzeichner versammeln sich heute in München. Unter dem Titel "Bienen und Bauern retten" will das Bündnis einen "Systemwandel" einleiten, von dem sowohl Verbraucher als auch Bauern in der EU profitieren sollen. Als Vorbild gilt das bayerische Volksbegehren für mehr Artenschutz - bekannt unter dem Titel "Rettet die Bienen". Mit dabei sind unter anderem Ludwig Hartmann, Fraktionsvorsitzender der Grünen im Landtag, und Richard Mergner, Vorsitzender beim Bund Naturschutz in Bayern.