Weichen beschädigt

Reparatur nach Zugentgleisung dauert mehrere Tage

25.11.2019, 19:54 Uhr | dpa , t-online.de , dak

Gleisarbeiter arbeiten neben beschädigten Personenwaggons: Nach der Entgleisung eines Zuges im Zentrum von München haben die Reparaturen an den Gleisen begonnen. (Quelle: Lino Mirgeler/Archivbild/dpa)

Nach der Entgleisung eines Zuges im Zentrum von München plant die Deutsche Bahn die Reparatur an den beschädigten Weichen. Die Arbeiten sollen mehrere Tage dauern.

Ein Regionalzug war am Freitagnachmittag kurz nach dem Verlassen des Hauptbahnhofs in München entgleist. Der Vorfall ereignete sich nahe der Hackerbrücke. Etwa 100 Passagiere waren mit dem Meridian-Zug auf dem Weg Richtung Kufstein. Die Feuerwehr räumte den Zug mittels Leitern. Laut Bahn gab es einen Leichtverletzten. Die Ursache war zunächst weiterhin unklar.

Nun müssen unter anderem Schienen, Schwellen und Weichenantriebe an drei beschädigten Weichen repariert oder ausgetauscht werden. Die Reparaturarbeiten sollen mehrere Tage dauern.

München, unweit des Hauptbahnhofs: Mitarbeiter untersuchen den verunglückten Zug. (Quelle: Lino Mirgeler/dpa)



Die Arbeiten sollen am späten Montagabend nach der Hauptverkehrszeit beginnen, teilte ein Sprecher der Deutschen Bahn mit. Man stelle sich auf eine lange Nachtschicht ein. Nach Angaben der Bahn soll es zu keinen größeren Beeinträchtigungen des Zugverkehrs kommen.

Keine Einschränkungen im Fernverkehr

Viele Züge des Fernverkehrs verkehrten am Sonntag den Angaben nach überwiegend wieder auf ihren regulären Strecken, etliche fuhren allerdings von anderen Bahnsteigen ab. Vereinzelte Züge starteten oder endeten weiterhin am Ostbahnhof.

Am Montag müssen sich Zugreisende laut Bahn noch auf einzelne Änderungen einstellen. EC-Züge nach und aus Italien starten beziehungsweise enden am Ostbahnhof. Alle weiteren Fernzüge der Deutschen Bahn würden wieder regulär bis zu Hauptbahnhof fahren bzw. dort starten. Züge der Südostbayernbahn aus und in Richtung Mühldorf/Markt Schwaben bzw. Wasserburg verkehren ebenfalls ab/bis Ostbahnhof.







Züge des Meridian aus und nach Salzburg fahren wieder regulär ab/bis Hauptbahnhof München. Der Meridian aus und nach Kuftstein endet bzw. beginnt am Ostbahnhof.