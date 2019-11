München

Allianz Arena leuchtet orange gegen Gewalt an Frauen

25.11.2019, 14:51 Uhr | dpa

Zum internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen werden am Montagabend auch Gebäude in Bayern orange beleuchtet. In München sollen das unter anderem die Allianz Arena, das Kulturzentrum Gasteig und das Bayerische Sozialministerium sein. Neben München beteiligt sich auch Würzburg an der weltweiten Kampagne "Orange the World" der Vereinten Nationen, wie das Ministerium weiter mitteilte.

Im vergangenen Jahr sind in Deutschland 122 Frauen von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet worden. Insgesamt wurden über 114 000 Frauen Opfer von häuslicher Gewalt, Bedrohungen oder Nötigungen durch ihre Ehemänner, Partner oder Ex-Partner. Das zeigt eine Auswertung des Bundeskriminalamts (BKA) zum Thema Partnerschaftsgewalt. Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) will für Betroffene einen Rechtsanspruch auf einen Platz im Frauenhaus schaffen.