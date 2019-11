München

Mehr Menschen nach Bayern gezogen als weggezogen

29.11.2019, 00:32 Uhr | dpa

Im vergangenen Jahr sind wieder mehr Menschen nach Bayern gezogen als weggezogen. Das geht aus dem Statistischen Jahrbuch hervor, das Innenminister Joachim Herrmann (CSU) heute in München vorstellen will. Laut Ministerium kann der Freistaat wieder auf den ein oder anderen Rekord zurückblicken. Die Arbeitslosenquote ging beispielsweise von 3,2 Prozent im Jahr 2017 auf 2,9 Prozent zurück. Jedes Jahr liefert das Jahrbuch einen Überblick über das Leben in Bayern. Rund 165 000 Daten, mehr als 530 Tabellen und Schaubilder auf fast 670 Seiten beleuchten das Leben im Freistaat.