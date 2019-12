München

Sonne und Frost in Bayern

05.12.2019, 08:24 Uhr | dpa

Der Donnerstag wird in Bayern frostig, neblig und sonnig. Nur in Fluss- und Seenähe bleibt es dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge trüb. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen minus 1 und 8 Grad. Der Freitag wird in Alpennähe ebenfalls sonnig. In Nordbayern wird der ein oder andere Regenschauer erwartet. Zum Wochenende wird es auch in den Alpen etwas bewölkter und regnerischer. Erst am Sonntag lässt sich die Sonne bei Tiefsttemperaturen von 2 bis 7 Grad wieder blicken.