München

Bayern beziehen erneut Trainingslager in Doha

06.12.2019, 22:07 Uhr | dpa

Der FC Bayern bezieht in diesem Winter erneut ein Trainingslager in Katar. Wie der Fußball-Rekordmeister am Freitag bekanntgab, wird sich das Team vom 4. bis 10. Januar in Doha auf die Bundesliga-Rückrunde vorbereiten. Die Bayern waren in den vergangenen Jahren bereits regelmäßig im Januar zu Gast am Persischen Golf. Einen Tag nach der Rückreise steht ein Testspiel gegen den 1. FC Nürnberg auf dem Programm. Der Rückrundenstart findet am 19. Januar in Berlin gegen Hertha BSC statt.

Nach den Männern reisen in diesem Winter auch die Frauen der Bayern nach Katar. Die Mannschaft von Trainer Jens Scheuer ist vom 20. Januar an eine Woche in Doha.