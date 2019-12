München

Alpenverein: Skilauf in bestehenden Grenzen und Kunstschnee

10.12.2019, 13:08 Uhr | dpa

Der Deutsche Alpenverein (DAV) bekennt sich ausdrücklich zum Pistenskilauf mit Liftbetrieb und akzeptiert dabei auch den Einsatz von Schneekanonen. "Zu einer tragfähigen Zukunft des alpinen Wintersports in den Alpen gehört zweifelsfrei der Erhalt und die Modernisierung von Skigebieten innerhalb der bestehenden Grenzen", teilte der Umwelt- und Sportverband am Dienstag in München mit. Im Einzelfall lehnt der Verband auch einen moderaten Ausbau der künstlichen Beschneiung nicht ab.

Skigebiete dürften aber nicht in unerschlossene Naturräume ausgeweitet werden, unterstrich der Verband. Gemeinsam mit dem Österreichischen Alpenverein (ÖAV) und dem Alpenverein Südtirol (AVS) fordert der DAV hier einen Erschließungsstopp. Die Alpenvereine stellen sich auch gegen den Zusammenschluss von Skigebieten, wie er derzeit für die Pitztaler und Ötztaler Gletscherskigebiete geplant ist.

Der DAV lehnt auch die Seilbahnförderrichtlinie der bayerischen Staatsregierung ab, die mit Millionenbeträgen unter anderem den Ausbau von künstlicher Beschneiung unterstützt und die verlängert werden soll. Mit dem Klimawandel und den steigenden Temperaturen müssten Wintersportorte in niedrigeren Lagen damit rechnen, dass der Skibetrieb in Zukunft nicht mehr möglich sei, erläuterte der DAV. Es gehe darum, verstärkt nachhaltigen Tourismus zu fördern.