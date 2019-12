München

Rapper-Streit zwischen Bushido und Fler vor Gericht

11.12.2019, 03:02 Uhr | dpa

Das Amtsgericht, Landgericht I und II, das Oberlandesgericht und die Staatsanwaltschaft in München. Foto: Sven Hoppe/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Die jüngste Episode im Dauerstreit zwischen den Rappern Bushido und Fler wird heute vor dem Münchner Landgericht verhandelt. Bushidos Ehefrau, Anna-Maria Ferchichi, will Fler einzelne Textpassagen aus dessen Song "Noname" über sich verbieten lassen, hieß es vom Gericht. Fler (bürgerlich Patrick Losensky) sieht die Aussagen von der Kunstfreiheit gedeckt, wie sein Anwalt Christian-Oliver Moser sagte. Gegenüberstehen werden sich aber nur die Anwälte der Kontrahenten, deren persönliches Erscheinen wurde vom Gericht nicht angeordnet.

Der Prozess ist die jüngste Entwicklung in einem für Außenstehende mitunter bizarr anmutenden Streit zwischen Fler und Bushido (bürgerlich Anis Mohamed Ferchichi). Wie in der Rap-Szene üblich, tragen sie ihn vor allem über Songtexte aus, in denen sie sich gegenseitig beleidigen.

Zuletzt rappte Bushido im Song "Renegade" über Fler, dieser habe eine Karotte im Anus stecken, worauf dieser mit dem Lied "Noname" reagierte. Darin teilte er gegen Anna-Maria Ferchichi aus und behauptete unter anderem, Bushido sei nicht der Vater der Kinder des Paares. Ehefrau Ferchichi hat nach Medienberichten noch einen Sohn aus früherer Ehe. In einem Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" hatte Fler gesagt: "Ich hätte vielleicht genauer sein und von einem Kind sprechen sollen. Ich wollte nur unterstreichen, dass seine Frau schon viele Männer hatte."