München

FC Bayern strebt Rekord in Königsklasse an

11.12.2019, 05:13 Uhr | dpa

Der FC Bayern will sich am Mittwoch (21.00 Uhr/Sky) mit einem Rekord in der Champions League Schwung für den Jahresabschluss in der Fußball-Bundesliga holen. Bei einem Sieg gegen Tottenham Hotspur hätten die Münchner als erste deutsche Mannschaft die Gruppenphase mit sechs Siegen in sechs Spielen beendet. Man wolle sich wieder für gute Leistungen belohnen und Selbstvertrauen für die Liga holen, sagte Offensivspieler Thomas Müller.

Nach zuletzt zwei Niederlagen gegen Bayer Leverkusen und Tabellenführer Borussia Mönchengladbach liegt der Rekordmeister in der Liga nur auf Platz sieben. Das Spiel gegen Tottenham könne ein wichtiger Schritt sein, sagte Trainer Hansi Flick mit Blick auf das Jahresendprogramm mit drei dann noch folgenden Liga-Spielen.

Die Bayern stehen mit 15 Punkten bereits als Sieger in Gruppe B fest. Auch Tottenham um den neuen Trainer José Mourinho ist als Zweiter bereits für das Achtelfinale qualifiziert.