München

Bayerischer Landes-Sportverband vermeldet Mitgliederrekord

11.12.2019, 13:01 Uhr | dpa

Der Bayerische Landes-Sportverband (BLSV) freut sich über einen Mitgliederrekord. Wie der BLSV am Mittwoch mitteilte, ist die Mitgliederzahl der im Verband organisierten Sportvereine auf eine Bestmarke angestiegen. Zum Jahresende 2018 waren erstmals mehr als 4,6 Millionen Mitglieder (4 602 474) in den rund 12 000 Sportvereinen im BLSV verzeichnet. Die Zahl ist zum 6. Dezember dieses Jahres bereits auf 4 609 341 Mitgliedschaften gewachsen. Nach Angaben des Bayerischen Landes-Sportverbandes bieten derzeit 56 Sportfachverbände rund 350 Sportarten an. Rund 300 000 ehrenamtlich Tätige und 90 700 Trainer seien im Sportbetrieb aktiv.