Bayern ungeschlagen ins Champions-League-Achtelfinale

11.12.2019, 22:54 Uhr | dpa

Als erster deutscher Club hat der FC Bayern München ohne Punktverlust die Gruppenphase in der Fußball-Champions-League abgeschlossen. Der deutsche Rekordmeister gewann am Mittwochabend auch sein sechstes und letztes Spiel in der Gruppe B gegen Tottenham Hotspur mit 3:1 (2:1) und zog mit der Rekordpunktzahl von 18 Zählern in das Achtelfinale ein. Dies gelang überhaupt erst sechs Vereinen in der Königsklassen-Geschichte.

Kingsley Coman (14.), Thomas Müller (45.) und Philippe Coutinho (64.) erzielten vor 70 000 Zuschauern die Treffer zum verdienten Erfolg der Münchner. Ryan Sessegnon (20.) hatte den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielt. Auch der Gegner aus London stand als Gruppenzweiter bereits in der Runde der letzten 16.

Getrübt wurde der Bayern-Sieg durch die Verletzung von Torschütze Coman. Der 23 Jahre alte Franzose verletzte sich ohne Gegnereinwirkung am Knie und musste durch Müller in der 27. Minute ersetzt werden.