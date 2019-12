Tatverdächtiger festgenommen

Polizei findet tote Frau in Münchner Wohnung

12.12.2019, 09:16 Uhr | dpa

Das Blaulicht auf einem Fahrzeug der Polizei leuchtet: Ermittler entdeckten am Mittwoch eine tote Frau in einer Wohnung. (Quelle: Monika Skolimowska/zb/Archivbild/dpa)

Eine junge Frau ist in München tot in einer Wohnung entdeckt worden. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus.

Am Mittwochabend hat die Polizei München in einer Wohnung im Stadtteil Hasenberg eine Frauenleiche gefunden. Die Beamten sind gegen 19 Uhr zu einem achtstöckigen Mehrfamilienhaus in der Stösserstraße gerufen worden, berichtet der BR.



Bei der Durchsuchung der Wohnung hätten sie dann die Frauenleiche gefunden. Ein Tatverdächtiger sei bereits festgenommen worden, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen. "Die Mordkommission arbeitet schon die ganze Nacht." Die Polizei riegelte den Bereich großräumig ab, schreibt die "Bild". Mit Spürhunden hätten die Einsatzkräfte eine angrenzende Grünfläche und den gesamten Tatort durchkämmt.







Hintergründe der Tat und Alter der Frau waren zunächst unklar. Weitere Informationen zu dem Fall wollen die Ermittler am Vormittag bekanntgeben. Zuvor hatten bereits mehrere Medien über den Fall berichtet.