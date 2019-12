München

Ökumenischer Gottesdienst: Gedenken der Toten im Mittelmeer

14.12.2019, 02:49 Uhr | dpa

Die beiden obersten Kirchenmänner in Deutschland wollen heute mit einem gemeinsamen Gottesdienst in München an die Toten im Mittelmeer erinnern. Der Chef der Deutschen Bischofskonferenz (DBK), Kardinal Reinhard Marx, und der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, werden den ökumenischen Gottesdienst im Liebfrauendom begehen, wie es in einer gemeinsamen Mitteilung vom Donnerstag hieß. Auch der griechisch-orthodoxe Bischof von Aristi Vasilios werde den Gottesdienst mitfeiern.

Schon eine Stunde vor dem Beginn des Gottesdienstes sollen Flüchtlinge im Dom die Namen von ertrunkenen Migranten vorlesen, schon von 11.00 Uhr an ist eine Mahnwache von Seenotrettungsvereinen geplant - rund um ein elf Meter langes Schlauchboot, das Menschen auf ihrer lebensgefährlichen Fahrt über das Meer nutzten.