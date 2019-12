München

Mehr Organspender in Bayern

14.12.2019, 08:41 Uhr | dpa

Eine Frau hält einen Organspendeausweis in der Hand. Foto: Caroline Seidel/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Die Zahl der Organspender im Freistaat ist in diesem Jahr bisher leicht gestiegen. Von Januar bis Ende November gab es nach Angaben der Deutschen Stiftung Organtransplantation 126 Organspender. Das waren sechs mehr als im gleichen Zeitraum 2018, wie das Gesundheitsministerium in München mitteilte. "Allerdings warten aktuell etwa 1350 Menschen in Bayern auf ein lebenswichtiges Spenderorgan", machte Ressortchefin Melanie Huml (CSU) deutlich.

Mit Infokampagnen und einem Kunstwettbewerb für Schüler will das Ministerium weiter für Organspenden werben. "Obwohl eine große Mehrheit der Bevölkerung der Organspende grundsätzlich positiv gegenübersteht, besitzt nur rund ein Drittel der Deutschen einen Organspende-Ausweis", sagte Huml. Mit so einem Ausweis kann jeder zu Lebzeiten regeln, ob beziehungsweise unter welchen Umständen nach einem Hirntod welche Organe an Kranke gespendet werden sollen.