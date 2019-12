München

Bayern-Spieler Alaba wirbt für Flick bis Sommer

14.12.2019, 19:21 Uhr | dpa

Der österreichische Fußball-Nationalspieler David Alaba hat sich nach dem Kantersieg des FC Bayern gegen Werder Bremen für eine Zusammenarbeit mit Trainer Hansi Flick über die Hinrunde hinaus ausgesprochen. Nicht nur er persönlich sei in der Mannschaft dafür, bis zum Saisonende mit dem 54-Jährigen weiterzuarbeiten. "Wir fühlen uns sehr wohl. Man kann seine Philosophie in unserem Spiel sehr gut erkennen", sagte der 27-jährige Alaba am Samstagabend nach dem 6:1 des deutschen Meisters.

Sportdirektor Hasan Salihamidzic verwies - angesprochen auf Alabas Votum - auf die Entscheidungshoheit der Vereinsführung. "Natürlich schauen wir uns ganz genau an, wie wir arbeiten, wie der Trainer arbeitet, wie die Spieler darauf anspringen. Aber selbstverständlich entscheiden wir das", sagte Salihamidzic: "Klar, die Spieler können sich das wünschen, aber am Ende haben wir das letzte Wort."

Nach der Trennung von Niko Kovac Anfang November rückte Flick vom Assistenten zum Chefcoach "bis auf Weiteres" auf. Der Verein werde am verabredeten Ablauf festhalten, wie Salihamidzic erklärte. Nach dem letzten Hinrundenspiel gegen den VfL Wolfburg am kommenden Samstag werde man sich mit Flick zusammensetzen und alles besprechen. "Die Aussage steht."