München

42-Jähriger in Lokal zusammengeschlagen: schwer verletzt

15.12.2019, 13:21 Uhr | dpa

Wegen versuchten Totschlags ermittelt die Polizei gegen einen bislang unbekannten Mann, der einen 42-Jährigen in einem Münchner Lokal schwer verletzt haben soll. Der mutmaßliche Täter und sein Opfer hatten sich in dem Lokal kennengelernt und zusammen etwas getrunken, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dann sei es zu einem Streit zwischen den beiden Männern gekommen.

Der 42-Jährige wurde von seinem Gegenüber so stark geschlagen, dass er zu Boden ging und benommen liegen blieb. Daraufhin begann sein Kontrahent, mit dem Fuß gezielt gegen den Kopf des 42-Jährigen zu treten. Erst als weitere Gäste aus dem Lokal dazwischen gingen, ließ der Angreifer von dem bereits stark verletzten Opfer ab und flüchtete. Der 42-Jährige kam mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus. Die genauen Umstände des Streits am Samstagmorgen waren zunächst unklar. Der Täter konnte bislang nicht gefasst werden.