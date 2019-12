München

Bedford-Strohm feiert Weihnachtsgottesdienst hinter Gittern

24.12.2019, 02:51 Uhr | dpa

Der bayerische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm besucht heute Strafgefangene im Gefängnis in Neuburg an der Donau (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen). Dort will der Vorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland nach Angaben des Landeskirchenamtes mit einsitzenden jungen Männern einen Weihnachtsgottesdienst feiern. In der Justizvollzugsanstalt sind Männer untergebracht, die zu maximal einem Jahr Strafhaft verurteilt worden sind und aus den Amtsgerichtsbezirken Cham, Kelheim, Straubing, Pfaffenhofen und Neuburg an der Donau kommen.