Hoher Schaden

Fünf Autos in Münchener Tiefgarage abgebrannt

25.12.2019, 15:10 Uhr | dpa

In München haben in der Weihnachtsnacht fünf Autos in einer Tiefgarage gebrannt. Auch weitere Autos wurden zum Teil schwer beschädigt – und zahlreiche Menschen mussten ihre Wohnungen verlassen.

Beim Brand in einer Tiefgarage in München sind in der Nacht zu Mittwoch fünf Autos zerstört worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, war die automatische Löschanlage in der Garage im Stadtteil Freimann ausgelöst worden. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand bereits die komplette Tiefgarage in Brand.



Ein Übergreifen des Feuers auf eine angrenzende Wohnanlage konnte zwar verhindert werden. Dennoch verließen 15 Menschen ihre Wohnungen, sie wurden in einem Großraumrettungswagen betreut. Neben den fünf zerstörten Fahrzeugen wurden bei dem Brand zahlreiche weitere Autos teils erheblich beschädigt. Die Brandursache war zunächst unklar.