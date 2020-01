Im Hinterhof eines Hauses

Ausgesetztes Baby an Neujahr in München entdeckt

02.01.2020, 13:38 Uhr | dpa , t-online.de

In einem Hinterhof in München ist ein Säugling in einer Babyschale abgelegt worden. Die Polizei leitete eine Suche ein – und konnte die Eltern des zwei Monate alten Kindes ausfindig machen.

Ganz allein ist ein Säugling in München am Neujahrstag gegen 14 Uhr in einer Babyschale gefunden worden. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Das Alter des Mädchens schätzten die Rettungskräfte auf zwei bis drei Monate, wie ein Sprecher der Integrierten Leitstelle sagte.



Wie sich später herausstellte, ist das Baby zwei Monate alt. Die Kleine lag in einem Hinterhof und war in eine Fleecedecke eingewickelt. Weil das Kind unterkühlt war, wurde es in ein Krankenhaus gebracht.



Zunächst fehlte von den Eltern des Kindes jede Spur. Inzwischen konnten sie aber ausfindig gemacht werden, teilte die Polizei München am Donnerstag mit. Demnach handelt es sich um einen 28-jährigen Mann und seine 31-jährige Ehefrau. Der Vater des Kindes sei noch während des Einsatzes vor Ort angetroffen worden. Die Polizei prüft nun, ob der Säugling vorsätzlich ausgesetzt wurde.