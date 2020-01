München

Kinderschutzbund fordert Medien- und Gewaltpräventionskurse

04.01.2020, 08:14 Uhr | dpa

Schwierige finanzielle Verhältnisse im Elternhaus lassen Kinder nach Erfahrungen des Deutschen Kinderschutzbundes (DKSB) auch in Bayern häufig zu Mobbingopfern werden. "Nicht das richtige Handy zu besitzen, keine Markenkleidung zu tragen, keinen Reit- oder Klavierunterricht zu haben oder nicht mehrmals im Jahr in den Urlaub fahren zu können - damit werden Kinder oft rasch zu Opfern von Hänseleien und Ausgrenzung", berichtete eine DKSB-Pädagogin der Deutschen Presse-Agentur in München. Mit den sozialen Medien habe das Problem eine neue Dimension bekommen. Als Konsequenz fordert der Kinderschutzbund unter anderem Medien- und Gewaltpräventionskurse als Dauereinrichtung in bayerischen Schulen.