München

Nach Kritik an Polizeiuniform: Polizisten probieren Hose aus

15.01.2020, 05:46 Uhr | dpa

Nach Kritik an den Polizeiuniformen in Bayern sollen von Juni an rund 300 Beamte eine neue Hose ausprobieren. Wenn diese Zuspruch finde, können Polizisten nach Angaben des Innenministeriums in München künftig zwischen dem aktuellen und dem neuen Modell wählen. Bislang liefert das Logistik Zentrum Niedersachsen die Uniformen.

Die bisherige Hose reiße bei Belastung und bringe die Beamten schnell ins Schwitzen, kritisiert die Deutsche Polizeigewerkschaft. Demnach hätten seit Einführung der dunkelblauen Uniform vor drei Jahren einige Tausend Beamte über mangelnde Qualität geklagt. Bayerns Innenministerium registrierte bislang jedoch nur rund 400 Beschwerden.

"Die Kritik entspricht nicht den tatsächlichen Reklamationen", sagte auch eine Sprecherin des niedersächsischen Innenministeriums. Lediglich 0,3 Prozent der Ware werde beim Logistik Zentrum Niedersachsen reklamiert, das die bayerische Polizei mit Uniformen ausstattet.

Tatsächlich gebe es jedoch weit mehr mangelhafte Ware, glaubt die Polizeigewerkschaft. Sie fordert ein eigenes Logistikzentrum in Bayern, um unmittelbar Zugriff auf die Ausschreibung und Qualitätskontrolle zu haben. Noch im diesen Jahr solle dazu eine Entscheidung fallen, kündigte das Innenministerium in München an.