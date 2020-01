Unfall in Neuhausen

Hausmeister stirbt in Müllpresse in München

15.01.2020, 11:14 Uhr | t-online.de , tme, cf

Ein Rettungswagen der Feuerwehr auf dem Weg zu einem Einsatz in München: In Neuhausen hat es einen Unfall mit einer Müllpresse gegeben. (Quelle: Peters/imago images)

Ein 68-jähriger Hausmeister eines Kaufhauses ist in München in eine Papierpresse gezogen worden. Rettungskräfte konnten ihm nicht mehr helfen.

Im Viertel Neuhausen in München ist am Dienstagnachmittag ein Mann in eine Müllpresse geraten und gestorben. Das bestätigte die Polizei t-online.de.



Wie ein Sprecher der Feuerwehr München der Redaktion sagte, handelt es sich bei dem Toten um den 68-jährigen Hausmeister eines großen Kaufhauses am Rotkreuzplatz. Er wollte vermutlich Papiermüll entsorgen.



Bergung der Leiche dauerte Stunden

Plötzlich wurde er offenbar durch das zurückfahrende Presswerk eingeklemmt. Mitarbeiter entdeckten ihren Kollegen, riefen einen betriebsinternen Sanitäter und alarmierten gegen 15.30 Uhr die Feuerwehr. Ein Notarzt konnte allerdings nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Um an die Leiche des Mannes zu kommen, hat die Feuerwehr mehrere Stunden gebraucht. So hätten erst Teile der Maschine demontiert werden müssen. Am Ende zog die Feuerwehr den Pressstempel mit einer Seilwinde des Rüstwagens nach vorne.



Die Polizei ermittelt nun zum weiteren Unfallhergang. Die Kollegen, die den Unfall mit ansehen musste, wurden von einem Kriseninterventionsteam betreut.