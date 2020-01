Unfall in Neuhausen

Person stirbt in Müllpresse in München

15.01.2020, 09:44 Uhr | t-online.de , tme

Ein Rettungswagen der Feuerwehr auf dem Weg zu einem Einsatz in München: In Neuhausen hat es einen Unfall mit einer Müllpresse gegeben. (Quelle: Peters/imago images)

In München hat es offenbar einen tragischen Unfall in einer Müllpresse gegeben, bei dem eine Person gestorben ist. Wie es zu dem Vorfall kommen konnte, ist noch unklar.

Im Viertel Neuhausen in München soll am Dienstagnachmittag eine Person in eine Müllpresse geraten sein. Wie die Polizei in München auf Anfrage von t-online.de bestätigte, habe es einen Vorfall mit tödlichem Ausgang am Rotkreuzplatz gegeben.



Ob es sich bei der getöteten Person um eine Frau oder einen Mann handelte, konnte der Sprecher nicht sagen. Auch genauere Details zum Unfallhergang nannte er nicht.

Der "Merkur" berichtet, dass es zu dem Unfall kam, als eine Person mit der Müllpresse hantierte. Die Person soll dann in diese reingezogen und tödlich verletzt worden sein, hieß es. Wie die Zeitung weiter berichtet, soll die Feuerwehr Stunden gebraucht haben, um die Person aus der Müllpresse zu befreien.

Die Gründe, warum die Person in die Maschine geraten ist, sind noch unklar. Auch, ob es sich bei der Person um einen Mitarbeiter eines großen Kaufhauses am Rotkreuzplatz handelt, an dem der Unfall geschah, sind nicht bekannt.