Mit Entschuldigungsschreiben

Amerikanerin schickt gestohlenen Maßkrug nach 55 Jahren zurück

27.01.2020, 14:00 Uhr | dpa

Hofbräuhaus am Platzl von außen: Eine Amerikanerin stahl vor 55 Jahren ein Steinkrug. (Quelle: Joko/Archivbidl/imago images)

Den Diebstahl des Maßkrugs hatte in München wohl niemand mehr in Erinnerung. Einer Amerikanerin hat er aber so viel Kopfzerbrechen bereitet, dass sie diesen nun – nach mehr als fünf Jahrzehnten – zurückgegeben hat.

Die Mitarbeiter des Münchner Hofbräuhauses dürften gestaunt haben, als sie das Paket öffneten. 55 Jahre nachdem die Amerikanerin Celeste in München einen Maßkrug mitgehen ließ, soll sie ihn zurück geschickt haben – mit einem Entschuldigungsbrief.

Im Sommer 1965 habe sie den Krug eingesteckt, schreibt sie. Damals sei sie jung, leichtsinnig und rücksichtslos gewesen. Nun möchte sie sich entschuldigen und es tut ihr leid, den Maßkrug nicht schon früher zurückgegeben zu haben.



Amerikanerin schickt gestohlenen Maßkrug nach 55 Jahren zurück (Quelle: Tobias Ranzinger/Hofbräuhaus München/dpa)



Ihre Sorge gilt allerdings der Zerbrechlichkeit des Krugs. "Hoffentlich kommt er in einem Stück an", schreibt sie im letzten Satz. Die Sorge hat sich nicht bestätigt. In dem Foto, dass das Hofbräuhaus der dpa zur Verfügung gestellt hat, ist der Krug ohne erkennbaren Makel.