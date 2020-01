Haftbefehl lag vor

Polizei nimmt Mann nach fast 200 Schwarzfahrten fest

28.01.2020, 14:31 Uhr | dpa

Kontrolleure haben einen 67-Jährigen in einer S-Bahn Richtung Flughafen München ohne Fahrschein erwischt. Die Bundespolizei kam hinzu und stellte fest, dass der renitente Schwarzfahrer bereits gesucht wurde.

Seine vorerst letzte Schwarzfahrt endete in Untersuchungshaft: Weil ein Mann in Bayern fast 200 Mal ohne Ticket in Zügen erwischt wurde, haben ihn Bundespolizisten bei seiner jüngsten unbezahlten Fahrt am Montag festgenommen.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wollten Ticketkontrolleure den 67-Jährigen in einer S-Bahn Richtung Flughafen München überprüfen. Der Ertappte zeigte jedoch keine Reue und verweigerte jegliche Angaben zu seiner Person. Die Kontrolleure übergaben den Schwarzfahrer am Flughafen der Bundespolizei.



Diese stellte fest, dass der Mann bereits 82 Mal wegen Schwarzfahrens angezeigt wurde und es weitere 103 Verdachtsfälle gibt. Da deswegen auch ein Haftbefehl gegen ihn vorlag, nahmen die Beamten den 67-Jährigen noch vor Ort fest.