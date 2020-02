Millionenschwerer Diebstahl

Unbekannte brechen mit Auto in Münchner Juwelengeschäft ein

03.02.2020, 18:07 Uhr | t-online.de

Blaulicht leuchtet auf einem Polizeiwagen: In München fahndet die Polizei nach Unbekannten, die in ein Juweliergeschäft eingebrochen sind. (Quelle: Alexander Pohl/imago images)

Mit einem Audi sind Unbekannte in ein Münchner Juweliergeschäft gerast. Dort brachen sie die Vitrinen auf und stahlen Luxusuhren im Wert von über einer Million Euro. Noch sind die Täter auf der Flucht.

Unbekannte sind in München am frühen Montagmorgen gegen 3.40 Uhr mit einem Auto durch die Tür eines Juweliergeschäfts in der Altstadt gefahren und haben dort hochwertige Uhren gestohlen.

Laut Polizei wurden mehrere Vitrinen aufgebrochen und nach ersten Ermittlungen Uhren im Wert von über einer Million Euro gestohlen. Das Auto, ein Audi, befand sich noch am Tatort in der Residenzstraße. An dem Geschäft entstand ein erheblicher Sachschaden. Die Unbekannten entkamen unerkannt.

Die Polizei leitete sofort intensive Fahndungsmaßnahmen ein. Sie entdeckten in der Nähe des Tatorts einen abgestellten VW, der offenbar von den Tätern zur Flucht genutzt wurde. In dem Wagen entdeckten die Ermittler Blutspuren, die vermutlich von einem der Täter, der sich beim Einbruch verletzt haben könnte, stammen.

Außerdem meldete sich ein Taxifahrer bei der Polizei. Er wurde von einem VW am Franz-Josef-Strauß-Ring angefahren. Die Ermittler vermuten, dass es sich um das Fluchtauto handelte. Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Die Fahndung dauert an.