München

Huml zu Coronavirus-Fällen: "Es geht den Patienten gut"

04.02.2020, 13:28 Uhr | dpa

Alle zehn Corona-Patienten in Bayern befinden sich nach Worten von Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) in einem stabilen Zustand. "Es geht den Patienten gut", sagte Huml am Dienstag nach einer Kabinettssitzung. Neben einem Patienten in München, der leichtes Fieber und Atemwegssymptome zeige, sei auch der Mann in der Klinik in Traunstein noch etwas fieberhaft. Auch die beiden seien aber in einem klinisch stabilen Zustand. Den beiden Kindern des Mannes in Traunstein gehe es gut, betonte sie.