München

Piazolo kündigt Entlastungen für Lehrer an

07.02.2020, 11:53 Uhr | dpa

Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) will die von Zwangsmaßnahmen zur Bekämpfung des Lehrermangels betroffenen Pädagogen an anderer Stelle entlasten. "Wir wissen durchaus, dass unsere Lehrer hervorragende Arbeit leisten", sagte Piazolo am Freitag in München. Um ihnen entgegenzukommen, soll es 3000 zusätzliche Beförderungen für Grund- und Mittelschullehrer sowie mehr Geld für Verwaltungsangestellte und Drittkräfte geben. Auch die Zahl der Proben, der Umfang der schriftlich ausformulierten Zeugnisse sowie das Ausmaß der externen Evaluation sollen reduziert werden.

Unter den Lehrkräften ist der Unmut groß, seitdem Piazolo Anfang Januar zu freiwilliger Mehrarbeit aufgerufen und zugleich verschiedene Maßnahmen verpflichtend vorgeschrieben hatte. So sollen viele Grundschullehrer für einige Jahre im Rahmen eines Arbeitszeitkontos eine Stunde mehr arbeiten.