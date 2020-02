"Mietenstopp" gefordert

Volksbegehren für Mietpreisbremse in Bayern nimmt wichtige Hürde

07.02.2020, 17:34 Uhr | dpa

Ein Plakat wirbt für das Volksbegehren in München: 52.000 Unterschriften wurden so gesammelt. (Quelle: Weese/dpa)

Mit rund 52.000 Unterschriften hat das Volksbegehren für einen "Mietenstopp" in Bayern die erste Hürde genommen. Jetzt wird es richtig spannend.

Das bayerische Volksbegehren für eine Mietpreisbremse hat bislang 52.000 Unterschriften gesammelt – und damit mehr als doppelt so viele, wie erforderlich. Die Listen sollen nun voraussichtlich in der ersten Märzwoche dem Innenministerium überreicht werden, teilten die Initiatoren am Freitag in München mit. Das Ministerium muss dann den Antrag prüfen und darüber entscheiden, ob er zugelassen wird oder nicht.

"Es ist für uns ein wahnsinnig großartiges Ergebnis", sagte Kampagnenleiter Matthias Weinzierl am Freitag in München. "Es ist einfach schön zu sehen, dass wir in einer sehr kurzen Zeit über das Doppelte der Unterschriften erreicht haben."



Viele Unterschriften aus München

Ein Großteil der Unterschriften kam erwartungsgemäß aus München und anderen von steigenden Mieten betroffenen Städten und Gemeinden. Aber auch aus anderen Regionen Bayerns seien Unterschriften gekommen - aus Solidarität

Die Staatsregierung machte am Freitag allerdings schon deutlich, dass sie nichts von dem Volksbegehren hält: "Ein Landesgesetz, das die Mieten für Wohnungen auf dem freien Markt für sechs Jahre einfriert, ist verfassungswidrig", teilte Justizminister Georg Eisenreich von der CSU mit.

Die Initiatoren sehen das Recht allerdings auf ihrer Seite. Man gehe davon aus, dass das Volksbegehren "Hand und Fuß" habe, sagte Beatrix Zurek, die Vorsitzende des DMB Mieterverein Münchens. Der vorgesehene Gesetzestext sei außerdem von Juristen begutachtet und bewertet worden.

Sollte das Innenministerium Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit haben, müsste das Verfassungsgericht entscheiden. Wird das Volksbegehren dort zugelassen, müsste es die nächste Hürde nehmen. Zehn Prozent der Wahlberechtigten im Freistaat müssten es innerhalb von zwei Wochen in den Rathäusern unterschreiben. Diese Phase soll laut Initiatoren voraussichtlich im Frühsommer, spätestens jedoch im Herbst, starten. Kommen genug Unterschriften zusammen, muss der Landtag den Gesetzesvorschlag annehmen oder es findet ein Volksentscheid statt.

"Faire Vermieter" ausgenommen

Ziel des Volksbegehrens ist ein Gesetz, das die Mieten in 162 Städten und Gemeinden Bayerns für sechs Jahre einfriert – bei laufenden Mietverträgen. Eine Ausnahme soll es für sogenannte "faire Vermieter" geben, die ihre Wohnungen bereits zu verhältnismäßig niedrigen Preisen vermieten.



Sie sollen in diesen sechs Jahren die Preise auf bis zu 80 Prozent der ortsüblichen Vergleichsmiete heben dürfen. Auch für Neubauten soll es eine Sonderregelung geben: Die wären von dem Stopp ausgeschlossen, damit auch weiter in neue Wohnungen investiert wird. Bei Neuvermietungen und nach Modernisierungen soll die ortsübliche Vergleichsmiete als Obergrenze gelten.