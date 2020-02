München

Adaption der Zauberflöte als Kinofilm: Förderung aus Bayern

08.02.2020, 11:45 Uhr | dpa

Der FilmFernsehFonds Bayern (FFF) fördert eine Adaption der Oper "Die Zauberflöte" für die Kinoleinwand mit 1,6 Millionen Euro. An dem Film werden unter anderem als Produzent der Hollywood-Regisseur Roland Emmerich und der Opernsänger Rolando Villazón mitwirken. Dies teilte ein Sprecher der beteiligten Produktionsfirma Flute Film am Samstag mit. Die englischsprachige Adaption von Mozarts berühmter Oper soll nach Angaben des FFF zum Großteil in Bayern gedreht werden. Die Arbeiten sollen im Oktober 2020 beginnen. Die Produktion wird mit Mitteln aus dem Programm Internationale Kinofilme und Serien des FFF gefördert.