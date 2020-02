München

FC Bayern empfängt RB Leipzig zum Bundesliga-Topspiel

09.02.2020, 01:13 Uhr | dpa

Der FC Bayern empfängt heute (18.00 Uhr/Sky) RB Leipzig zum Topspiel der Fußball-Bundesliga. Im Duell zwischen dem Meister und dem Herbstmeister wollen die Münchner das nächste Zeichen im Titelkampf setzen. "Es ist gerade für den FC Bayern München immer entscheidend, dass man Stärke zeigt", sagte Bayern-Trainer Hansi Flick vor dem Vergleich mit seinem Kontrahenten Julian Nagelsmann. Der deutsche Fußball-Rekordmeister hat in diesem Jahr alle seine vier Pflichtspiele gewonnen und ist in guter Form.

Die Leipziger stecken dagegen in einer kleinen sportlichen Krise. Einen Vier-Punkte-Vorsprung auf die Bayern in der Bundesliga haben sie verspielt. Zudem schieden sie in Frankfurt aus dem DFB-Pokal aus. Mit einem Heimerfolg in der ausverkauften Allianz Arena können die Bayern den Vorsprung auf die Leipziger auf vier Zähler erhöhen.