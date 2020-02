München

Kabinett berät: Digitalisierung in Verwaltung und Wirtschaft

11.02.2020, 01:23 Uhr | dpa

Mitglieder des bayerischen Kabinetts sitzen in der bayerischen Staatskanzlei auf ihren Plätzen. Foto: Peter Kneffel/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Die Staatsregierung will die Digitalisierung in Verwaltung, Wirtschaft und Tourismus vorantreiben. Wann und wie genau, darüber will das Kabinett heute beraten.

In ihrem Koalitionsvertrag hatten CSU und Freie Wähler unter anderem vereinbart, die Verwaltung mit mehr Digitalisierung bürgerfreundlicher zu machen. "Ab Ende 2020 wollen wir für die wichtigsten Anwendungen flächendeckende Online-Services für Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen bereitstellen", heißt es dort.

Über die Ergebnisse der Sitzung wollen am Mittag Staatskanzleichef Florian Herrmann, Digitalministerin Judith Gerlach (beide CSU) und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) informieren.