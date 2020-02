München

Nachfrage nach Schmuck und Uhren steigt

14.02.2020, 12:58 Uhr | dpa

Bundesbürger und ausländische Touristen haben im vergangenen Jahr mehr Geld für Schmuck in Deutschland ausgegeben. Der Umsatz der Branche ist 2019 auf knapp 4,8 Milliarden Euro gestiegen - das ist im Vorjahresvergleich ein Plus von drei Prozent. Vor allem Goldschmuck sei stark nachgefragt gewesen, sagte Stephan Lindner, der Präsident des Juweliersverbands BVJ, am Freitag zu Beginn der Schmuckmesse Inhorgenta in München. Der Umsatz sei hier um über fünf Prozent gestiegen. "Gold- und Platinschmuck machen damit über ein Drittel des gesamten Schmuckmarktes aus." Vor allem Trau- und Verlobungsringe lägen voll im Trend.

Der Uhrenmarkt verzeichnete hingegen nur ein leichtes Plus von 0,8 Prozent. "Einmal mehr hat sich der Schmuck deutlich besser entwickelt als die Uhr", sagte Lindner. Die Nachfrage werde durch den beliebten Bereich der Smartwatches gestützt. Einige Uhrenmarken aus dem Luxussegment entwickelten sich sogar "außerordentlich gut". "Einzelne Anbieter haben Lieferengpässe und jahrelange Lieferzeiten." Vor allem mechanische Uhren aus dem sächsischen Uhrmacherort Glashütte oder der Schweiz seien gefragt.