München

Schnee und leichter Frost im Bergland: Sonne im Süden

18.02.2020, 09:04 Uhr | dpa

Die Sonne scheint in einem Gebirge zwischen Bäumen hindurch, die neben einer Holzhütte stehen. Foto: Angelika Warmuth/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Schnee und leichter Frost im Bergland, Sonne im Süden: Das Wetter in Bayern ist am Dienstag von Gegensätzen bestimmt. Während es im Süden des Landes meist trocken und zunehmend heiter wird, ist es nördlich der Donau meist bewölkt mit einzelnen Schauern, wie der Deutsche Wetterdienst am Dienstag mitteilte. Die Schnefallgrenze sinkt auf 600 bis 800 Meter, die Höchstwerte liegen bei fünf bis zwölf Grad. Oberhalb von 800 Metern kann es glatt werden.

In der Nacht zum Mittwoch sinkt die Schneefallgrenze etwas ab, Regenschauer ziehen von Nordwest nach Südost. Der Mittwoch wird bei zwei bis neun Grad meist regnerisch, es kann kurze Gewitter geben. Die Schneefallgrenze sinkt im Laufe des Tages weiter - auf 400 Meter. In der Nacht zum Donnerstag besteht Gefahr durch Glätte auf den Straßen. Bis zum Wochenende bleibt es windig.