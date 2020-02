München

Nationalspieler Niklas Süle: EM als Riesenziel

18.02.2020, 10:57 Uhr | dpa

Nationalspieler Niklas Süle schreibt seine Teilnahme an der Fußball-Europameisterschaft noch lange nicht ab. "Die EM ist mein Riesenziel, aber nicht nur die. Mittlerweile ist es auch mein Ziel, dem FC Bayern schnellstmöglich zu helfen und im Saisonendspurt wieder eine Alternative zu sein", sagte der 24-Jährige laut Medien. Die EM beginnt für die deutsche Mannschaft am 16. Juni in München mit dem Spiel gegen Weltmeister Frankreich.

Süle hatte am Montag vier Monate nach seinem Kreuzbandriss erstmals wieder Laufrunden auf dem Platz gedreht. "Ich traue mir zu, dass ich demnächst wieder den nächsten Schritt machen kann mit Richtungswechseln und mit Ball dann auch. Ich glaube, es ist durchaus realistisch, dass ich dem FC Bayern in dieser Saison noch helfen kann", erklärte der Innenverteidiger, der von einem guten Heilungsprozess "ohne irgendwelche Komplikationen in meinem Knie" berichtete.

Süle hatte im Oktober im Bundesliga-Auswärtsspiel gegen den FC Augsburg einen Kreuzbandriss im linken Knie erlitten. Der Münchner Abwehrchef zeigte sich trotz der erneuten Verletzung - bereits in der Saison 2014/15 hatte er einen Kreuzbandriss im linken Knie - wiederholt zuversichtlich, dass er es noch bis zur EM schaffen kann. Von Vereinsseite wurde das zurückhaltender beurteilt.

Die Rückkehr auf den Rasen wertete Süle als wichtigen Schritt. "Ich hab jetzt vier Monate im Kraftraum gearbeitet. So ein Tag hilft mir ungemein", sagte der 24-malige Nationalspieler. "Das war ein ganz wichtiger Tag für mich, wie das Knie reagiert. Das war von vorne bis hinten richtig gut. Das wichtigste war, dass das Knie nicht anschwillt, deshalb bin ich sehr glücklich."