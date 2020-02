München

Arri verlässt nach mehr als 100 Jahren den Gründungsstandort

19.02.2020, 12:41 Uhr | dpa

Nach mehr als 100 Jahren verlässt das Münchner Filmtechnikunternehmen Arri seinen Gründungsstandort und zieht in den Münchner Norden. Für Film und Kultur soll an dem bisherigen Standort aber weiterhin Platz sein. "Das traditionsreiche Arri-Gelände in der Türkenstraße wird auch in Zukunft als Medienstandort genutzt", teilte Arri-Vorstand Markus Zeiler am Mittwoch mit. Teile der Unternehmensgruppe bleiben eigenen Angaben zufolge am bisherigen Standort - auch das Kino bleibt erhalten.

Ein neuer Mieter der Räumlichkeiten an der Türkenstraße wird das Münchner Stadtmuseum. Mindestens acht Jahre lang soll das Museum während Restaurierungsarbeiten auf dem Arri-Gelände bleiben.

1917 gründeten August Arnold und Robert Richter in der Türkenstraße ihr Unternehmen. Über Jahre wurden dort Kopiermaschinen, Filmprojektoren, und vor allem Filmkameras entwickelt und gebaut. Für die Produkte und technischen Innovationen wurde Arri vielfach ausgezeichnet - unter anderem mit 19 Oscars.