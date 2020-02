München

Weiterhin wenig Firmenpleiten: Experten erwarten Trendwende

20.02.2020, 11:59 Uhr | dpa

Ungeachtet der gewachsenen Unsicherheiten zur konjunkturellen Entwicklung zeigt sich die Wirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern weiterhin stabil. Wie am Donnerstag die Wirtschaftsauskunftei Crifbürgel mitteilte, kam es nach ihren Erhebungen im Jahr 2019 im Nordosten zu 254 Firmenpleiten. Das wären lediglich drei mehr als im Jahr zuvor. Damit bestätigten sich Prognosen von Anfang Dezember nicht. Damals hatte die Auskunftei Creditreform 270 Firmenpleiten für das Jahr vorausgesagt. Amtliche Zahlen für 2019 gibt es im März vom Statistischen Bundesamt.

Mit 46 Insolvenzen je 10 000 Unternehmen listet Crifbürgel Mecklenburg-Vorpommern im Ranking der Bundesländer zusammen mit Rheinland-Pfalz auf Platz fünf. Die geringsten Quoten weisen Thüringen (36) sowie Baden-Württemberg und Brandenburg (je 41) auf, die höchste Berlin mit 90 Pleiten je 10 000 Unternehmen. Der Bundesschnitt lag bei 58.

Laut Statistik ging in zehn Ländern im Vergleich zu 2018 die absolute Zahl der Firmenpleiten zurück, am stärksten in Thüringen (-34 Prozent) und in Bremen (-24 Prozent). Zuwächse gab es vor allem in Hamburg (+11 Prozent) und im Saarland (+8 Prozent). Bundesweit ging die Zahl der Insolvenzen um knapp 3 Prozent auf 19 000 und damit den tiefsten Stand seit 25 Jahren zurück.

Allerdings erwarten Experten für 2020 erstmals seit Jahren wieder einen Anstieg der Unternehmensinsolvenzen. "Die Abschwächung der Konjunktur in Deutschland wird sich 2020 auch in den Insolvenzzahlen niederschlagen", prognostizierte Crifbürgel-Geschäftsführerin Ingrid Riehl. Zudem könnten weitere Firmen in den Strudel von Großinsolvenzen gerissen werden, deren Zahl sich erhöht hatte. Für viel Aufsehen sorgten etwa die Insolvenzen des Reisekonzerns Thomas Cook und der Modefirma Gerry Weber.

Die weitaus meisten Unternehmen sterben jedoch im Verborgenen: Nach Angaben der Wirtschaftsauskunfteien haben vier von fünf Firmen, die in die Pleite rutschen, höchstens fünf Beschäftigte. Insgesamt verursachten Firmeninsolvenzen 2019 nach Crifbürgel-Berechnungen knapp 25 Milliarden Euro Schäden.

Seit dem Höchststand im Jahr 2003 mit 39 470 Firmenpleiten haben sich die Fallzahlen bundesweit halbiert. In Mecklenburg-Vorpommern hatte es damals mit 1120 Fällen noch viermal so viele Insolvenzen gegeben wie heute.